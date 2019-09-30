شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عقوبات قاسية تنتظر جينيراسيون والزمالك تأهل لمجموعات الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مراقب مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ذكر فى تقريره انسحاب الفريق السنغالى وإعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة.

أوضح رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد الأفريقى "الكاف" سيقوم بتوقيع عقوبات قاسية على جينيراسيون بعد انسحابه من مواجهة الزمالك، بتغريمه وحرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية لمدة عامين.

تابع مرتضى منصور حديثه، مؤكدًا أن الزمالك امتثل لقرار الكاف، بتعديل موعد مواجهة جينيراسيون فوت، وتواجد فى ملعب المباراة، كما تواجد المراقب وطاقم الحكام، إلا أن الفريق السنغالى لم يحضر.

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وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلاً من أمس السبت فى بتروسبورت.

ووفقا للصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بعد انسحاب جينيراسيون وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.