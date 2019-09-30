شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته استعداداً للزمالك فى ثانى جولات الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم الاثنين بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفني للمقاصة، قد منح لاعبي الفريق الفيومي راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة فرسام ميت عقبة في ثاني جولات الدوري العام.

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يذكر أن الفريق الفيومي كان قد خاض مباراة ودية أمام عرب الرمل وفاز فيها 3/1 حيث أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى في إطار استعدادات المقاصة لثاني جولاته بمسابقة الدوري العام.

ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط في رصيده حتى الآن بعد فوز ثمين حصده أبناء الفيوم في الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب تماسيح النيل.