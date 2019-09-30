شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يكرم مدحت وردة اليوم على هامش لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبوفريخة تكريم لمدحت وردة أسطورة كرة السلة ونجم الاتحاد السكندرى فى العصر الذهبى بعد اختياره للانضمام لقاعة المشاهير من جانب الاتحاد الدولى " فيبا " ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين للانضمام إلى "قاعة المشاهير لعام 2019 .

ومن المقرر أن يقام التكريم على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريقى الزمالك و الجزيرة اليوم فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر فى السادسة مساء اليوم.

وكرّم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.

وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.