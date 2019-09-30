شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجزيرة لحسم بطل سوبر كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم ، الأثنين، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الجزيرة، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر لحسم بطل السوبر لهذا الموسم فى البطولة .

ويلتقى في مباراة السوبر بطل مسابقتى الدورى وبطل الكأس حيث يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للدوري مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر.

وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وأعاد اتحاد السلة إقامة مباراة سوبر التى تجمع بين بطل الدورى وبطل الكأس، مرة أخرى، حيث كان ذلك يقام فى السنوات الماضية ولم تُقام هذه المسابقة عدة مواسم قبل أن تعود مرة أخرى .