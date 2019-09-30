شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : الزمالك ليس طرفا فى أزمة "جينيراسيون" ونريد اللعب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه ليس طرفا فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال والتى كان مقرر لها بالأمس على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وانتقد رئيس نادى الزمالك الخطاب الذى أرسله الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الجبلاية وأكد فيه بأن لجنة المسابقات ستراجع مرة أخرى موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بسبب اللقاءات التي لعبت أمس وأول أمس فى الدورى المصرى بالقاهرة.

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أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيوينة، أنه يحترم لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤكدا أن "الكاف" نقل مباراة الزمالك لملعب برج العرب وبعد ذلك صدمه بالخطاب موضحا أنه قام بتقبيل الأيادى من أجل اللعب فى القاهرة.

وتمسك النادى السنغالي بعدم الحضور للمباراة أمس الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت، وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك أمس فى ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.