شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. استشفاء الأساسيين وتأهيل دونجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الاربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى المحلى.
وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد العودة من تونس من أجل استعادة جاهزيتهم قبل لقاء الفريق البورسعيدى.
وعلى هامش المران ، خاض محمود دونجا ارتكاز الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فيما شارك أحمد مدبولى بالتدريبات بشكل طبيعى.
وادى باقى اللاعبون تدريبات فنية شملت الكرات العرضية قبل أن يخوضو تقسيمة فى نهاية المران.
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