شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السلاح يعلن تفاصيل بطولة العالم للرواد فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الحادية عشر ظهر اليوم الاثنين المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للرواد للسلاح التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 11 أكتوبر القادم باستاد القاهرة . يقام المؤتمر فى مقر وزارة الشباب والرياضة بعدما تم تقديمه 24 ساعة ليقام اليوم بدلا من الثلاثاء فى مركز التعليم المدنى. ويكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، خلال المؤتمر، شعار البطولة التى تقام لأول مرة فى أفريقيا وعدد اللاعبين والدول المشاركة وموعد وصول الوفود. Advertisements زار القاهرة مؤخرا وفد الاتحاد الدولى للسلاح من اجل الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة من فنادق إقامة وصالات المنافسات وغيره مما يخص البطولة . وتأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة. كما قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.

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