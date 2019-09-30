شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الجولة الثانية.. الصباحى لـ"الأهلى والإنتاج" وعادل يدير المقاصة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى: الثلاثاء أول أكتوبر الثلاثاء أول أكتوبر الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق..وهشام الفلال حكما رابعا الأربعاء 2 أكتوبر الأربعاء 2 أكتوبر الإسماعيلى والمصرى: جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع.. صبحى العمراوى حكما رابعا Advertisements الأهلى والإنتاج الحربى: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.. محمد سلامة ميدو حكما رابعا الخميس 3 أكتوبر الخميس 3 أكتوبر طنطا وبيراميدز: طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين.. ونادر قمر الدولة حكما رابعا المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى..وعبد العزيز السيد حكما رابعا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكام الجولة الثانية.. الصباحى لـ"الأهلى والإنتاج" وعادل يدير المقاصة والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.