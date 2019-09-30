شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يواجه شقيقه مروان.. منافسات نصف نهائي سان فرانسيسكو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين منافسات الدور نصف النهائي لبطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. وأسفرت منافسات ربع نهائي سان فرانسيسكو عن تأهل محمد ومروان الشوربجي، طارق مؤمن وميجيل رودريجيز في منافسات الرجال، بالإضافة إلى رنيم الوليلي ونور الطيب وكاميل سيرم وجوشانا شنابا بمنافسات السيدات. وجاءت مباريات الدور نصف النهائي كالتالي: محمد الشوربجي x مروان الشوربجي Advertisements طارق مؤمن x الكولومبي ميجيل رودريجيز رنيم الوليلي x جوشنا شنابا نور الطيب x كاميل سيرم وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجاري الذي شهد إقامة بطولة واحدة قبل أوراكل نت تسويت وهي بطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لسان فرانسيسكو بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشوربجي يواجه شقيقه مروان.. منافسات نصف نهائي سان فرانسيسكو للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.