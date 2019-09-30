شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد بـ "فيديو" على أكاذيب بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر برنامج الزمالك اليوم "فيديو" لمراسم استقبال بعثة نادى جينيراسيون فوت بطل السنغال فى القاهرة مع نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادى الأبيض.

كان مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى اتهموا الزمالك بعدم استقبالهم فى المطار فور وصولهم للقاهرة لمواجهة الأبيض فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواعٍ أمنية.

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.