شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى القاهرة بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن البعثة ستعود إلى القاهرة بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، من المباراة التى كان من المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

أوضح المشرف على فريق الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الفريق أغلق صفحة مباراة جينيراسيون، وسيعود إلى القاهرة لبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلاً من أمس السبت فى بتروسبورت.

ووفقا للصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بعد انسحاب جينيراسيون وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.