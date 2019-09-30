لجنة الحكام تعلن حكام مباريات الثلاثاء والأربعاء والخميس في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام باقي مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز. وجاء تشكيل الحكام على النحو التالي: الثلاثاء أول أكتوبر الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق، وهشام الفلال حكمًا رابعًا. الأربعاء 2 أكتوبر Advertisements الإسماعيلي والمصري: جهاد جريشة ويعاونه هاني العراقي والسيد نافع، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا. الأهلي والإنتاج الحربي: محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، محمد سلامة ميدو حكمًا رابعًا. الخميس 3 أكتوبر طنطا وبيراميدز: طارق سامي ويعاونه محمد عزازي ومصطفى حسين، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا. المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، وعبدالعزيز السيد حكمًا رابعًا. ​

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