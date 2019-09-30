رياضة | صدمة لجمهور الملكي.. نجم ريال مدريد مهدد بالإبقاف لمدة 8 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لجمهور الملكي.. نجم ريال مدريد مهدد بالإبقاف لمدة 8 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نجم ريال مدريد قد أصبح مهدد بالإيقاف لمدة 8 مباريت كاملة، وذلك بعد واقعته الشهيرة في مباراة ديربي مدريد بالأمس، والتي أنتهت بتعادل سلبي بين الفريقي.

وكان ريال مدريد قد نجح في الإستمرار في صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

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وبحسب ما ذكرته الماركا، فإن سيرجيو راموس، قد اصبح مهدد بالإيقاف، وذلك بعدما إرتكب اللاعب سلوك غير رياضي خلال مباراة الفريق أمام إتليتكو مدريد، حيث "سب" والدة الحكم المساعد في مباراة الديربي، وذلك أثناء إعتراضه على أحد قرارات الحكم، وهذا في الوقت الذي طلب فيه دييجو سيموني من الحكم طرد اللاعب.

وكانت الصحيفة الأسبانية، قد أكدت أن سيميوني قد أخبر حكم الساحة بواقعة سيرجيو راموس، وقد طالب بضرورة أن يتم طرد، وذلك على غرار ما حدث مع دييجو كوستا لاعب إتليتكو مدريد في الموسم الماضي، حيث إرتكب نفس الفعل، وطرد من مباراة برشلونة وإتليتكو مدريد، وبعد ذلك قد تم إيقافه من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمدة 8 مباريات.

يذكر أن راموس كان قد هاجم دييجو سيموني بعد المباراة، وقال بأن الأخير "دائم الشكوى"، وعليه أن يركز أكثر على فريقه في الفترة المقبلة.