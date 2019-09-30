رياضة | اتحاد الكرة يدرس حماية الزمالك بملف كامل في أزمة مباراة جينراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدرس حماية الزمالك بملف كامل في أزمة مباراة جينراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، إن "الجبلاية" تقوم حالياً بدراسة موقف مباراة الزمالك وبطل السنغال وتنوي إرسال ملف كامل لـ"الكاف" تشرح من خلاله جميع جوانب الأزمة للرد على خطاب الاتحاد الإفريقي.

وقال إسماعيل في تصريحاته التلفزيونية: "سنرد على الاتحاد الإفريقي غدًا الإثنين ونعلن فيه الأسباب التي أدت إلى نقل المباراة لبرج العرب بسبب الحضور الجماهيري وقرار الأمن بنقل المباراة". Advertisements

وأضاف : "الاتحاد الإفريقي على علم يما مرت به الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابًا للاتحاد المصري ، أكد من خلاله دراسة التطورات بشأن المباراة خاصة أن مباريات الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة خلال نفس التوقيت.

وكان فريق جينراسيون فوت السنغالي رفض الاتجاه نحو "برج العرب" من أجل مواجهة الزمالك بعدما تحدد في وقت سابق إقامة اللقاء في "بتروسبورت" بالقاهرة، وهو ما أدى إلى أن مراقب المباراة قرر احتساب اللقاء لصالح الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد بعدما كان الأبيض خاسرًا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.