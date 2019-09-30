رياضة | تعرف على موقف فتحي النهائي من التجديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف فتحي النهائي من التجديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه وافق على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، للاستمرار لفترة أطول في ملعب التتش، بناء على رغبة مسئولي النادي الذين طلبوا استمراره.

وعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على فتحي تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد استطلاع رأي رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي رحب بتواجد فتحي خلال الفترة القادمة مع القلعة الحمراء .

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الجدير بالذكر أن أحمد فتحي كان جدد تعاقده أخر مرة في بدايات عام 2018 لمدة موسمين، وهو العقد الذي مضى منه الموسم الماضي ويتبقى فيه الموسم الجاري، ويريد الأحمر الإبقاء على اللاعب لفترة أطول داخل القلعة الحمراء.

وأشترط "فتحي" ترضيه مالية من جانب مجلس محمود الخطيب ليختم حياته في القلعة الحمراء بما يليق مع تاريخه مع المارد الأحمر وتعويضه عن العروض التي وصلته مؤخرا من نادي بيراميدز، ووصل فيها المقابل المادي أكثر من 15 مليون جنيه في الموسم، لكن رفضها الأهلي.

جدير بالذكر أن فتحي تلقى عرضا من نادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما رحب به اللاعب، خصوصا وأنه لم يكن راضيا عن القيمة المالية التي وضعت في العقد الذي وقعه ببداية عام 2018 ويقضي ببقائه مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، كما أن القيمة المالية التي كان سيحصل عليها في عقده مع بيراميدز ستفوق أضعاف ما يحصل عليه داخل الأهلي، بجانب أنه كان قد بدأ يشعر بأنه لن يكون الظهير الأساسي للأهلي في الموسم المقبل وسيجلس احتياطيا لمحمد هاني، وهو ما لن يقبل به، لكنه تراجع عن هذه الفكرة تماما، بعد أن جمعته جلسة بمدير الكرة، أكد فيها على تمسك النادي ببقائه وأن فكرة رحيله غير مطروحة على الإطلاق.