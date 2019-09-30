رياضة | حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن الجدير بالذكر انه قد تم تحديد مدة غياب ميسي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وبالتالي فهو يملك فرصة للدخول في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنتر ميلان، لكن ذلك مرهون بقدرته على المشاركة في التدريبات يوم الاثنين القادم.
وينطبق نفس الأمر على الظهير الدولي الإسباني، جوردي ألبا، الذي عانى من إصابة في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني، في العضلة ذات الرأسين الفخذية.
وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكشف عن مدة غيابه، إلا أن التقارير تؤكد أنه سيعود خلال 15 إلى 20 يوماً، ولحين انطلاق مباراة الإنتر، سيكون قد قضى 15 يوماً بعيداً عن الملاعب.
وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة إلى أن مشاركة كلا من ميسي وألبا متوقفة على إمكانيتهما خوضهما التدريبات يوم الاثنين، أي قبل يومين من اللقاء، ومن المستبعد مشاركتها بشكل أساسي، حيث سيتم الدفع بهما في الشوط الثاني.
وكان ميسي قد تعرض لإصابة جديدة في مباراة فياريال وغادر أرض الملعب بعد 45 دقيقة، علماً أن الإصابة كانت مختلفة تماماً عن الإصابة التي ابتعد بسببها عن الملاعب لمدة 5 أسابيع في بداية الموسم.