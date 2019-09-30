رياضة | مرتضى منصور: الكاف لن يرحم جينيراسيون لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الكاف لن يرحم جينيراسيون لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الفريق السنغالي تسبب في إحراج كبير للاتحاد الافريقي ولقوانينه وهدد باستغلال نفوذه في "الكاف" وهو السبب الحقيقي لعدم توجه لاستاد برج العرب

وقال رئيس القلعة الزمالك فى تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث وعبر برنامج الزمالك اليوم، أن الاتحاد الأفريقى "الكاف" سيقوم بتوقيع عقوبات قاسية على جينيراسيون بعد انسحابه من مواجهة الزمالك، بتغريمه وحرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية لمدة عامين.

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وتابع: الزمالك فريق كبير وامتثل لقرار الكاف، بتعديل موعد مواجهة جينيراسيون فوت، وتواجد فى ملعب المباراة، كما تواجد المراقب وطاقم الحكام، إلا أن الفريق السنغالى لم يحضر.

وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلاً من أمس السبت فى بتروسبورت.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات ، بعد انسحاب جينيراسيون ، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.