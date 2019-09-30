جيمي فاردي يتخطى كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الأحد 29 سبتمبر 2019 تخطى المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي رقم أسطورة البرتغال ومهاجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيل ثنائية لفريقه ليستر سيتي في الفوز الكبير مساء الأحد ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة السابعة للبريميرليج.

وساهم هدفا المهاجم الإنجليزي في تحقيقه رقما مميزا في البريميرليج من خلال الوصول لـ85 هدفاً في 183 مباراة ليتخطى رقم كريستيانو رونالدو والذي سجل 84 هدفاً في 196 مباراة مع مانشستر يونايتد في المسابقة. Advertisements وأصبح فاردي بحاجة لهدف وحيد ليتخطى أسماء أخرى على غرار الحالي إدين هازارد، ومهاجم ليفربول وتشيلسي السابق فرناندو توريس. كما رفع مهاجم ليستر أهدافه لـ5 هذا الموسم في المركز السادس بقائمة هدافي البريميرليج، والتي يتصدرها مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بـ8 أهداف.

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