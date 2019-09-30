قلق العين من غياب نجم الفريق أمام الشارقة

الأحد 29 سبتمبر 2019
يحوب قلق داخل الجهاز الفني لنادي العين الإماراتي، بعد الشكوك المثارة حول غياب نجم الفريق أمام الشارقة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، الخميس المقبل.
وأكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالعين، الدكتور جوريكا راكيتش، أن الجزائري، عبد الرحمن مزيان، تعرض لكدمة في القدم اليسرى، وذلك خلال شوط اللعب الثاني من مباراة فريقه أمام الوصل.
وأوضح: "أمر مشاركة مزيان أمام الشارقة، يتوقف على وضع اللاعب ومدى تجاوبه مع العلاج".
ومن ناحية أخرى، حرص لاعبو العين، جمال معروف ومحمد هلال ومحمد علي شاكر، الذين رافقهم عبيد الظاهري، مسؤول الاتصال المؤسسي بالنادي، على زيارة مستشفى العين بمنطقة الجيمي، وذلك بمناسبة يوم العالمي للقلب.
وتضمنت الزيارة عودة نجوم فريق العين لمرضى القلب في الجناح المخصص لهم لتعزز معنوياتهم في مواجهة ظروف المرض، قبل أن يقوموا بتوزيع الهدايا العيناوية.
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