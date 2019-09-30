الارشيف / اخبار الرياضه

قلق العين من غياب نجم الفريق أمام الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الأحد 29 سبتمبر 2019

يحوب قلق داخل الجهاز الفني لنادي العين الإماراتي، بعد الشكوك المثارة حول غياب نجم الفريق أمام الشارقة ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، الخميس المقبل.

وأكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالعين، الدكتور جوريكا راكيتش، أن الجزائري، عبد الرحمن مزيان، تعرض لكدمة في القدم اليسرى، وذلك خلال شوط اللعب الثاني من مباراة فريقه أمام الوصل.

Advertisements

وأوضح: "أمر مشاركة مزيان أمام الشارقة، يتوقف على وضع اللاعب ومدى تجاوبه مع العلاج".

ومن ناحية أخرى، حرص لاعبو العين، جمال معروف ومحمد هلال ومحمد علي شاكر، الذين رافقهم عبيد الظاهري، مسؤول الاتصال المؤسسي بالنادي، على زيارة مستشفى العين بمنطقة الجيمي، وذلك بمناسبة يوم العالمي للقلب.

وتضمنت الزيارة عودة نجوم فريق العين لمرضى القلب في الجناح المخصص لهم لتعزز معنوياتهم في مواجهة ظروف المرض، قبل أن يقوموا بتوزيع الهدايا العيناوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قلق العين من غياب نجم الفريق أمام الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا