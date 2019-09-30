الزمالك يواجه الجزيرة على لقب سوبر السلة اليوم...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق كرة السلة بنادى الزمالك نظيره الجزيرة، فى السادسة من مساء اليوم الأثنين على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر لحسم بطل السوبر لهذا الموسم فى البطولة . يلتقى في مباراة السوبر بطل مسابقتى الدورى وبطل الكأس حيث يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للدوري مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر. Advertisements وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية. وأعاد اتحاد السلة إقامة مباراة سوبر التى تجمع بين بطل الدورى وبطل الكأس، مرة أخرى، حيث كان ذلك يقام فى السنوات الماضية ولم تُقام هذه المسابقة عدة مواسم قبل أن تعود مرة أخرى .

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