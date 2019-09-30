شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن انسحاب جينيراسيون: "اتفسحنا يومين فى إسكندرية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه ليس طرفا فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت والتى كان مقرر لها بالأمس على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بإنسحاب بطل السنغال.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" لسنا طرفا فى أزمة جينيراسيون واتفسحنا يومين فى إسكندرية ومن افتعل ازمة الزمالك وجينراسيون هو ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ".

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

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وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.