شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الكاف "ودانى" برج العرب وبعدين قالى "بخ"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه ليس طرفا فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت والتى كان مقرر لها بالأمس على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بإنسحاب بطل السنغال.

انتقد رئيس نادى الزمالك الخطاب الذى أرسله الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الجبلاية والذى أكد فيه بأن لجنة المسابقات ستراجع مرة أخرى موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بسبب اللقاءات التي لعبت أمس وأول أمس في الدوري المصري بالقاهرة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إنه يحترم لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤكدا أن "الكاف" نقل مباراة الزمالك لملعب برج العرب وبعد ذلك صدمه بالخطاب وبعدين قالى "بخ"، موضحا أنه قام بتقبيل الأيادى من أجل اللعب فى القاهرة.

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواعٍ أمنية.

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.