بلد الوليد يزيد معاناة إسبانيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتنص فريق بلد الوليد فوزاً ثميناً من ملعب مضيفه إسبانيول 2 -صفر في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضاً فوز إيبار على ضيفه سيلتا فيجو، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه ريال مايوركا بالنتيجة ذاتها. وتقدم ميجيل ألفونسو هيريرو بهدف لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة ال 26، ثم أضاف أوسكار بلانو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتقدم بلد الوليد من المركز الرابع عشر للمركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما توقف رصيد إسبانيول عند خمس نقاط في المركز الثالث من القاع.