عمومية القوى 7 أكتوبر.. و«الأولمبية» تحذر من عقوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

باشرت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد ألعاب القوى المشكّلة من الجمعية العمومية للعبة برئاسة المهندسة عزة سليمان، بالتنسيق مع لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، إجراءات إقامة الانتخابات التكميلية. وتم تحديد الساعة الخامسة من مساء يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في فندق جراند حياة في دبي.

وتمت مخاطبة الأندية أمس لترشيح ممثليها في الجمعية العمومية ليصار لعقد الاجتماع الانتخابي لانتخاب الرئيس والأعضاء في موعده المقرر. ودعا مصدر مسؤول في اللجنة الأولمبية الوطنية (طلب عدم ذكر اسمه) إلى العقلانية من كل الأطراف المعنية بالشأن، مؤكداً أن إجراء الانتخابات التكميلية في موعدها هو السبيل الوحيد لاحتواء الموقف وتلافي أي عقوبات دولية على رياضة الإمارات على غرار ما كاد أن يحدث أيام أزمة السباحة الشهيرة التي رافقت الدورة السابقة وما صاحبها من تداعيات أدت لتدخل الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» وتقديم رئيسه النصح لحل الأمور ودياً تلافياً لعقوبات كانت ستفرضها اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل.

وأكد المسؤول أن اللجنة الأولمبية لا تعمل مطلقاً وفق الأهواء أو رغبة في فرض سيطرة بل هدفها في كل ما تقوم به من أعمال هو خدمة الصالح العام لرياضة الإمارات وفقاً للتشريعات واللوائح والمواثيق الدولية والأولمبية، مشدداً على عدم رغبة الأولمبية في الدخول بأي شكل من الأشكال في صراع مقيت على فرض النفوذ لأن مصلحة الدولة هي الهدف الأسمى وفوق كل الاعتبارات.

وحذر المسؤول من عواقب وخيمة قد تطال رياضة الإمارات في صورة عقوبات دولية يمكن أن تحدث من جراء الانسياق وراء ممارسات البعض هوايتهم في تأليب الرأي العام في الشارع الرياضي الإماراتي، ودق ما أسماه ب«الأسافين» بين دفتي الرياضة في الدولة اللتين تعملان في مركب واحد، وكل منهما بمثابة العضد للآخر.