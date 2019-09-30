شباب الأهلي يتصدر بقوته الهجومية.. و«الملك» شرقاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

فرض الوحدة نفسه نجماً للجولة الثانية من دوري الخليج العربي بعدما حسم ديربي العاصمة العاصف بفوزه على جاره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتذوق «العنابي» حلاوة السعادة للمرة الأولى هذا الموسم.

العين زعيماً.. و100 خسارة للوصل

تمكن الفريق العنابي من طي صفحة الخسارة الأولى المرة أمام الفجيرة في المرحلة السابقة، ليعود ويعزف لحن السعادة بأجمل وأغلى انتصار على حساب «فخر العاصمة» الذي عرف مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم، رغم كل الإشادات التي حصل عليها والترشيحات التي حظي بها بعد «الميركاتو» الساخن الذي قام به في الصيف.

ويحسب للفريق العنابي تذوق الانتصار في الديربي رغم التأخر مرتين، لكن رجال المدير الفني شتاين، كانت لهم الكلمة العليا في المباراة من خلال التفوق الكبير والروح العالية وتمسكهم بإسعاد جماهيرهم. وخرج الوحدة بمكاسب عدة من «الديربي» حيث أسعد جماهيره، واثبت أنه لا يريد رمي المنديل مبكراً، بل زاد على ذلك بنجاح الوافد الجديد الإسباني كارليتوس في صنع بصمته التهديفية الأولى في ملاعب الإمارات، كما تمكن الأرجنتيني تيغالي من كسر النحس الذي لازمه أمام «الذئاب» ليسجل هدف التعادل الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يتحقق مشهد السعادة بهدف من نيران صديقة، بعدما حول محمد العطاس مدافع الجزيرة الكرة خطأ في مرمى فريقه.



الخسارة الصاعقة



أما الجزيرة، فقد نزلت الخسارة على رأسه كالصاعقة الفنية، خاصة في ظل الترشيحات التي منحت الفريق النقاط الثلاث قبل بداية اللقاء، ولم يتمكن الجزيرة من تحقيق الفوز الثاني، وأضاع التقدم مرتين، وسط تراجع وتواضع في مستوى عناصره.

ولعل ما زاد الطين بلة بالنسبة إلى الجزراويين، التغييرات غير الموفقة التي قام بها المدرب ستريبل، خاصة مع إخراج البرازيلي كينو وخلفان مبارك، وإشراك عموري وزايد العامري بدلاً منهما، وهي التغييرات التي أثرت بالسلب على الفريق الذي سقط في الرمق الأخير وبهدف من نيران صديقة، وحتى الآن بدا المدرب ستريبل أنه كمن يملك ثروة لكن لا يعرف كيف تصرف بها، فتضيع هباء مع الوقت، وهذا ما ظهر جلياً أمام الظفرة وقبلها أمام النصر العماني في البطولة العربية، وإن كان الفوز في اللقاءين أخفى العيوب الفنية التي ظهرت.



توهج الفرسان

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وكان شباب الأهلي قد واصل مسلسل التفوق على منافسيه وبنسبة عالية من الأهداف، حين حقق الانتصار الثاني على التوالي، بفوزه الكبير على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليواصل التربع على قمة الترتيب للجولة الثانية على التوالي، ويسجل ثمانية أهداف في مباراتين بعدما كان قد هزم حتا 3-صفر في الافتتاح.

ولم يرأف شباب الأهلي بحال الضيف، بل وجه له ضربة مؤلمة، حين دك مرماه 5 مرات، وسط تميز لافت للوجه الواعد محمد جمعة الذي عاد ليهز الشباك للجولة الثانية على التوالي وبتسديدة من خارج المربع.

وكانت المباراة فرصة لاستعراض أوراق قوة الفريق «الأحمر»، حيث نجح لوفانور في وضع بصمته الأولى مع كل من السويسري مارياني والمدافع محمد جابر ليلحق بشقيقه يوسف جابر الذي كان قد سجل هدف الافتتاح في الجولة السابقة.

من جهته، ضرب البطل الشرقاوي بقوة وفاز على اتحاد كلباء 3-1، ليصل إلى النقطة ال 6، ويرتاح من هموم «الديربي» الشرقاوي، في الذهاب، بعدما كان قد هزم خورفكان في البداية 2-صفر، ليكون الملك المتوج على عرش كرة قدم الإمارة الباسمة.

وظهر الشارقة بقيادة الساحر كورونادو بشكل مميز وفاز بسهولة على اتحاد كلباء بعكس المتوقع، حيث كان الرهان على ظهور جيد ل «النمور» بعد الرعب الذي زرعوه في الجولة الأولى عندما خسروا بصعوبة 2-3 أمام العين.

كما ان تهديد حساب نادي اتحاد كلباء في «تويتر» الفريق الشرقاوي بالمعاناة في المباراة، لم يكن جدياً، لأن الفريق الأصفر بدا مستسلماً، لذلك فإن إقالة المدرب فيفياني كانت في محلها، لأن «النمور» لا يعكس في الملعب حقيقة ما يملك من إمكانات فنية، وأجانب على مستوى عال.

البديل الذهبي



كان دخول بندر الأحبابي كبديل في الدقيقة 59 نقطة التحول الأبرز في مسار مباراة القمة الكبيرة التي جمعت بين الوصل والعين في زعبيل، بعدما أسهم «السهم الصغير» في تغيير مسار ومصير المباراة رأساً على عقب، حين سجل هدف التقدم لفريقه بعد دقيقة واحدة من مشاركته، قبل أن يصنع الهدف الثالث للتوغولي كودجو.

ونجح الوصل في افتتاح التسجيل عبر البرازيلي ويلتون سواريز ليضع بصمته الأولى مع الفريق الأصفر في المسابقة، لكن فرحة الإمبراطور لم تعمر طويلاً، بعدما أعاد الياباني شيوتاني اللقاء إلى نقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بتسديدة من على مشارف المربع.

وتسببت لعنة الإصابات في خروج علي سالمين مصاباً في الحصة الأولى، قبل أن يلحق به خالد سبيل في الشوط الثاني، ليجبر المدرب ريجيكامب على الزج بلاعب الوسط خميس إسماعيل كلاعب في محور الدفاع مع البرازيلي جالفاو.

وتسببت تلك التغييرات في إحداث وترك مساحات في الوسط الوصلاوي، ليكون إشراك بندر الأحبابي ضربة معلم من المدير الفني الكرواتي ليكو، فسجل هدفاً ولا أروع بتسديدة من خارج المربع، قبل أن يمرر كرة حاسمة إلى لابا كودجو الذي استفاد من سوء تغطية خميس إسماعيل الدفاعية ليسجل الهدف الثالث في المباراة، والثاني له مع الزعيم هذا الموسم في الدوري، وليضمن الفريق «البنفسجي» الحصول على النقاط الثلاث.

وأبى العين إلا أن يثبت أنه العقدة بالنسبة إلى أهل زعبيل، حيث نجح في إضافة انتصار جديد إلى سجلاته على حساب الوصل الذي لم يعرف حلاوة الفوز على العين إلا في مناسبتين في عصر الاحتراف.

وجاءت خسارة الوصل المريرة في القمة 90 لتكون المباراة الرقم 100 التي يسقط فيها خلال مشاركته في دوري المحترفين.



كورونادو.. صانع البهجة

واصل المايسترو البرازيلي كورونادو، نثر عبيره الفني، عندما نجح في صنع بصمة تهديفية جديدة في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء.

وتمكن الماهر البرازيلي من القيام بفاصل مهاري في الشوط الأول، ليهرب من الرقابة، قبل أن يعكس كرة عرضية إلى زميله ريكاردو جوميز الذي سجل الهدف الأول، ليصنع كورونادو البهجة في دورينا، على خطى سحرة سبقوه في السنوات ال20 الأخيرة مثل الإيراني علي كريمي والتشيلي خورخي فالديفيا والبرازيلي ريبيرو.

ورفع كورونادو غلته إلى 3 تمريرات حاسمة «أسيست»، ليكون اللاعب الأكثر تميزاً في الدوري حتى الآن،بعدما صنع هدفين آخرين في المباراة الأولى أمام خورفكان.

ولم تقتصر خطورة وإبداعات كورونادو على التمرير الحاسم، بل نجح في تسجيل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة ولا أروع، وهو الهدف الرابع للاعب من كرات ثابتة منذ انضمامه للشارقة، والثاني في شباك كلباء بعدما كان قد هز شباك النمور في الموسم الماضي.

ورفع اللاعب رصيده التهديفي في دورينا إلى 18 هدفاً، منها 17 في الموسم الماضي.



الهدف 300 في شباك العين

لم يكن هدف مهاجم الوصل البرازيلي ويلتون سواريز في شباك خالد عيسى، كفيلاً بمنح فريقه ولو نقطة واحدة، لكنه كان مميزاً حيث حمل الرقم 300 في تاريخ دوري الخليج العربي الذي يسكن مرمى «الزعيم» في المسابقة في 268 مباراة.

ونجح العين في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده، ليصل إلى النقطة 550 في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين.

ورفع اللاعب البرازيلي ويلتون رصيده في دوري الإمارات إلى 28 هدفاً في ثالث موسم له في ملاعبنا، حيث كان قد سجل 7 أهداف في موسم 2017-2018، مقابل 20 هدفاً في الموسم الماضي، وهدفاً في الموسم الحالي.