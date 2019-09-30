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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 30/09/2019

حسان العبيدلي يا اللي تناظر للسما دايمٍ فوق لا تغرك نجوك السما والمجرات

منظر جميل وجوها رعد وبروق دون المطر وش فايدة هالسماوات

يا ذوق يا اللي تعرف وتفهم الذوق لا تنجرف خلف الوهم والشعارات [email protected]

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