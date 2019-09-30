«ديربي» سلبي بنتيجة إيجابية بين أتلتيكو وريال مدريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقاسم ناديا العاصمة مدريد، ريال ومضيفه أتلتيكو النقاط بعد تعادلهما السلبي في «ديربي» لم يرتق إلى مستوى التطلعات، فيما استفاد برشلونة على أكمل وجه بتحقيقه فوزه الأول خارج قواعده هذا الموسم على خيتافي 2-صفر ضمن المرحة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واختصرت صحيفة «الآس» المدريدية المباراة بعنوان: «غياب السحر»، للإشارة إلى أن المباراة طغى عليها الجانب البدني والخططي، وغابت الفنيات تماماً.

من جهتها، عنونت صحيفة «ماركا» أن «العمل الدفاعي لكلا الفريقين يطغى على الديربي». وأكدت انه رغم انتهاء اللقاء بالتعادل صفر-صفر، إلا أن النتيجة تعتبر إيجابية بعدما بقي ريال مدريد في الصدارة وأتلتيكو على بعد نقطة منه.

وقالت صحيفة ماركا: «ديربي إيجابي بين ريال مدريد وأتلتيكو» وفسرت ذلك بالقول «خرج الفريقان بالتعادل السلبي دون ضرر، وكان الجميع سعداء بالنتيجة، لا يزال ريال مدريد بدون أي خسارة حتى الآن بعد 7 مباريات، كما استطاع ريال تخطي اثنين من أصعب الملاعب في الليغا، هما ملعبا البيزخوان وواندا، بنتيجة إيجابية».

كما أن النادي الملكي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً، وهو ما يؤكد النهج الدفاعي للفريق مع زين الدين زيدان.

ودخل النادي الملكي إلى ملعب «واندا ميتروبوليتانو» وهو يمني النفس بمواصلة نتائجه الجيدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي، إلا أنه فشل في مسعاه رغم إراحة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معظم لاعبيه الأساسيين خلال الفوز على أوساسونا (2-صفر) منتصف الأسبوع.

وحافظ ريال مدريد على الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام غرناطة الذي ارتقى إلى المركز الثاني بانتصاره على ليغانيس 1-صفر، وأتلتيكو الثالث بفارق الأهداف، فيما وصل برشلونة إلى 13 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين من ريال مدريد.



غياب الفرص

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وغابت الفرص في الشوط الأول، ولم يرتق الفريقان إلى المستوى المطلوب في الشوط الثاني أمام 62032 متفرجاً، رغم دخول الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز من جانب الضيوف، ولم يشكلا أي خطورة على المرمى باستثناء رأسية الفرنسي كريم بنزيمة إثر عرضية لناتشو على الجهة اليسرى تصدى لها أوبلاك ببراعة (75). وسدد أصحاب الدار للمرة الأولى بين الخشبات الثلاث في الوقت بدل الضائع عبر رأسية للمونتينيغري ستيفان سافيتش.

وحقق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في الدوري المحلي هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي 2-صفر بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدفين للاوروغوياني لويس سواريز (41) وجونيور فيربو (49).

وحقق فالنسيا فوزه الثاني هذا الموسم على حساب مضيفه أتلتيك بلباو الذي تلقى خسارته الأولى بسقوطه صفر-1 بهدف الروسي دينيس تشيريشيف (27).

وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 12 نقطة في المركز السادس.



فوز سابع



وفي إيطاليا، واصل إنتر ميلان بعشرة لاعبين انتصاراته المتتالية محلياً ورفعها إلى ستة عندما تغلب على مضيفه سمبدوريا 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة، ليتصدر بفارق نقطتين عن مطارده المباشر يوفنتوس.وسجل ستيفانو سينسي (20) والتشيلي أليكسيس سانشيز (22) وروبرتو غاليارديني (61) أهداف إنتر ميلان، والتشيكي يعقوب يانكتو (55) هدف سمبدوريا.

وقدم إنتر ميلان عرضا هجوميا رائعا وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الثنائية خصوصا في الشوط الأول، قبل أن تنقص صفوفه مطلع الشوط الثاني بطرد مهاجمه سانشيز (46) حيث اختل توازنه لبضع دقائق استغلها سمبدوريا لتقليص الفارق لكن ليس أكثر من ذلك لأن الضيوف أعادوا الفارق إلى سابق عهده. وهي المرة الثانية التي يحقق فيها إنتر ستة انتصارات متتالية في بداية الموسم بعد الأولى موسم 1966-1967.

وامتدحت الصحف الإيطالية ما يفعله إنتر ميلان مع كونتي، وتحدثت عن الموقعة المرتقبة بين يوفنتوس وإنتر الأحد المقبل، ما يعني أن الإنتر قد يصل إلى الفوز رقم 7 المتوالي.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «إنتر ويوفنتوس، الرقم 7 المذهل»، وتابعت «كونتي يحقق العلامة الكاملة 6 من 6، ويبحث عن الفوز رقم 7».

ووصفت صحيفة «كوريري ديللو سبوررت» إنتر ميلان بالوحشية في الدوري بعد فوزه السادس، وكتبت «يوم الأحد ديربي إيطاليا ونقطة تحول محتملة في سباق اللقب».