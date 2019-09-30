شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون للصعود يفشلون في امتحان تمهيدي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



جاءت بداية التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور ال16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مثيرة وشهدت خسارة الفرق المرشحة للصعود إلى دوري الخليج العربي، عدا فريق الإمارات.

شهدت ضربة البداية خسارة العروبة من الذيد، والحمرية من البطائح، ودبا الفجيرة من دبا الحصن، بينما كسب الإمارات فريق مسافي، وتعادل فريقا التعاون ومصفوت، وغاب العربي عن الجولة، بسبب البرمجة وسيظهر في الجولة المقبلة أمام مسافي في ملعب الأخير.

وشهدت الجولة تسجيل 16 هدفاً منها هدفان لخليل نصيل لاعب الإمارات، وعرفت الجولة حالة طرد واحدة مقابل 15بطاقة صفراء.

في اللقاء الأول، نجح دبا الحصن في تحقيق فوز مهم على دبا الفجيرة بهدفين لهدف في مباراة كانت الترشيحات تصب في مصلحة «النواخذة» فيها باعتبار أنه فريق هابط من دوري الخليج العربي ولأنه فريق يحتشد بالنجوم والأسماء، لكن فريق المدرب سليمان البلوشي قلب الطاولة عليه .

وفي المقابل خسارة دبا الفجيرة تبقى درساً للمدرب الخديم ولاعبيه خاصة أن الفريق لعب بتشكيلة مكتملة تقريباً بوجود معظم الأسماء الكبيرة والثنائي الأجنبي.



مرشح خاسر

وكان العروبة أحد المرشحين البارزين للصعود على موعد أيضاً مع أول خسارة عندما حل ضيفاً على الذيد، حيث خسر بهدف مقابل هدفين، ودخل العروبة المواجهة معززاً قائمته باللاعب عمر كوسوكو وبوجوه جديدة وقديمة، طمعاً في فوز يمنحه الثقة اللازمة قبل الدوري وقبل خوض بقية المباريات وحاول تحقيق هدفه لكن كان للذيد كلمة أخرى وتمكن من خطف النقاط الثلاث إلى جانب مكاسب عديدة أخرى فهو ترجم جهد المدرب ولاعبيه خلال المعسكر وفترة الإعداد وضمن بداية ممتازة .

وانتهت مباراة التعاون ومصفوت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير، يذكر أن فاتري ساخي هو من سجل هدف مصفوت، وقد ابتعد اللاعب عن صفوف الفريق بعد فسخ عقده في النصف الثاني من الموسم الماضي عندما كان بدر طبيب مدرباً للفريق، لكن المدرب عبدالغني فضل عودته مجدداً.

وفي المجموعة الثانية لم يخالف الإمارات التوقعات وفاز على مسافي بثلاثة أهداف لهدف وفضل المدرب عيد باروت أن يدفع بتشكيلته الأساسية في وجود الكولومبي تومي توبار والرواندي حكيمو والمقيمين خليل نصيب وسيلفا وعلي صقر وسعد سرور وخالد خميس وخالد عمبر.

وبملعب الحمرية سقط أصحاب الأرض في فخ هزيمة مؤثرة أمام البطائح الذي يشارك في منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وكان «العنابي» مرشحاً أيضاً للفوز إلا أنه قدم مباراة متواضعة وبدا غير قادر على مجاراة حماسة وجدية لاعبي البطائح وقد يقول قائل إن تشكيلة العنابي شهدت غيابات مؤثرة مثل علي ربيع وبكاري كونيه وطلال صنقور وأحمد محمود والتونسي الألماني كريم، لكن بالمقابل فالتشكيلة ضمت أسماء كبيرة مثل: فلوان والمعيني والهامور والعامري والمطروشي والشاجي وطلال عبدالله وفيصل خليل وغيرهم من اللاعبين الأساسيين .

وكان الحمرية بحاجة إلى بداية أفضل تؤكد حسن استعداده للموسم وتثبت أنه المرشح الأبرز للصعود لدوري الخليج العربي، لكن بالمقابل لدينا طرف آخر في المواجهة يستحق الإشادة، فالبطائح الفريق حديث العهد بمنافسات الهواة أعلن عن نفسه بقوة وسجل أفضل بداية، ولفت الأنظار إليه بمستواه واختصر الوقت بالنتيجة التي حققها، والتي قد يراها البعض مفاجئة، لكن من شاهدوا الفريق في التجارب الودية يرون أنه فريق جيد ومنظم وفيه عمل فني كبير وتم إعداده بأفضل صورة وتم دعمه بعناصر مميزة، ليؤدي دور الحصان الأسود.

وتحسب هذه البداية الجيدة للاعبين وللمدرب طارق السيد ولإدارة النادي، ويبقى الأهم أن يحافظ البطائح على هذه الصورة وأن يمضي في الطريق الصحيح، ويتعين عليه أن يعلم أنه وبعد فوزه الأخير على الحمرية ستتعامل معه كل الفرق بجدية كبيرة.



المهيري: البطائح استحق الفوز

رأى ماجد المهيري، مشرف فريق الحمرية، أن البطائح، استحق الفوز على العنابي في مباراة الفريقين الأخيرة، وذكر أن المضيف لم يقدم الأداء المنتظر، وقال: «توقعنا أداء أفضل، لكن بكل أمانة الفريق لم يكن في يومه ولم يقدم الأداء الذي يقوده للفوز، البطائح كان أفضل واستحق الفوز، ولا شك في أن غياب عدد كبير من اللاعبين كان مؤثراً، لكن في النهاية فريق مثل الحمرية يملك لاعبين جيدين في كل الخطوط ويفترض أن يظهر بأفضل صورة وفي أي مجموعة يدفع بها، ليس هناك مبرر للخسارة، لكن رب ضارة نافعة، فالخسارة في هذا التوقيت مفيدة بكل تأكيد وهي فرصة للاعبين؛ ليقفوا مع أنفسهم ويراجعوا أداءهم».

وعن غياب بكاري كونيه، أفاد بأن المدرب فضل تجهيزه بهدوء وعدم الاستعجال في الدفع به.



أول ظهور لفيصل خليل

شارك فيصل خليل مع فريقه الحمرية في الشوط الثاني من مباراة البطائح، وكاد يسجل في مرمى محمد عثمان باروت في مناسبتين.

وتعد مشاركة خليل تاريخية، وهو عاد للعب بعد ست سنوات من الابتعاد، وحاول خليل مساعدة فريقه المتأخر بعد دخوله، لكنه لم يتمكن.

وكان فيصل خليل ذكر عند توقيعه للحمرية أنه يحب الكرة ويرغب في الاستمرار وشدد على قدرته على العطاء، وشكر العنابي الذي منحه فرصة العودة للملاعب.



أحمد يوسف:فرحتي كبيرة





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دخل اللاعب أحمد يوسف لاعب البطائح التاريخ بتسجيله أول هدف رسمي للوافد الجديد بدوري الدرجة الأولى، ولم يكتف أحمد بذلك بل صنع الهدف الثاني لزميله البرازيلي اليكساندر.

وقال أحمد بعد نهاية المباراة: كل الشكر إلى أسرة نادي البطائح إدارة ولاعبين وأجهزة فنية. سعادتي بالفوز الأول أكبر من فرحتي بأول هدف رسمي وتاريخي، والثقة التي يمنحنا لها المدرب المصري طارق السيد هي سر الانسجام والتألق ، ونحن لسنا فريق النجم الواحد ونعمل كمجموعة متفاهمة ومنسجمة والإدارة تقوم بواجبها تجاه الفريق على أكمل وجه .

وأضاف: «مباراتنا القادمة أمام الإمارات وهو فريق كبير نحترمه ونحترم كل فريق نواجهه لأنه لا يوجد فريق كبير وصغير في كرة القدم ، ونحن ما زلنا في بداية المشوار وعلينا بذل أقصى الجهود لأجل تقديم الأفضل والفوز الأول سواء كان على فريق الحمرية أو غيره نعتبره حافزا للأفضل وفاتحة شهية للفريق وإدارته وجمهوره».



بوفود: الخسارة من الإمارات عادية

وصف إبراهيم بوفود، مدرب فريق مسافي الخسارة من الإمارات بأنها عادية وقال: الإمارات فريق مرشح للصعود، وقد هبط من دوري الخليج العربي مؤخراً، ويعتبر فريقاً قوياً بكل تأكيد ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين ومدرباً كبيراً، وفريقنا بالمقابل ما زال في مرحلة الإعداد، وكنا ذكرنا أن مباريات الكأس ستكون تكملة للإعداد، اعتقد أن مسافي قدم مباراة جيدة، ونجح في مجاراة فريق الإمارات في الكثير من أوقات المباراة.



مباريات الجولة الثانية

تنطلق الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية يوم الجمعة المقبل، وتقام مباراتان في المجموعة الثانية/ فيلعب مسافي مع العربي، والبطائح والإمارات، فيما تستكمل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات يبرز فيها ديربي إمارة الفجيرة بين العروبة ودبا الفجيرة، إلى جانب لقاء مصفوت والذيد، ومباراة دبا الحصن والتعاون.



عمار الدوخي: الدوري «غير»





أشاد المحلل عمار الدوخي بفريق البطائح، وقال: إن فوزه على الحمرية يعتبر بداية أكثر من رائعة.

وأوضح: تحتاج الفرق التي تشارك لأول مرة لمثل هذه النتائج والبدايات الجيدة، لأنها تمنح الفريق ثقة ومعنويات عالية، أعتقد أن هناك عملاً جيداً في البطائح يؤديه المدرب طارق السيد، وإلا لما ظهر الفريق بهذه الصورة، لكن على اللاعبين أن يعلموا أن الفوز مجرد بداية وليس إنجازاً، وعليهم أن يجتهدوا أكثر.

وعن خسارة الفرق المرشحة للصعود لدوري الخليج العربي، قال: ليس هناك تركيز من هذه الفرق على بطولة الكأس، فهي تركز على الدوري أكثر، وخسارتها لا تعني شيئاً، وعلى العكس قد تكون مفيدة وتلفت نظر الأجهزة الفنية إلى الخلل والأخطاء قبل الدوري، وهو الأهم لكني أرى أن الفرق الكبيرة يفترض أن تظهر شخصيتها، وأن تلعب دائماً للفوز، فالفوز يأتي بفوز والخسارة تأتي بخسارة، وحتى إن كان الهدف الاستفادة الفنية والاستعداد للدوري يفترض أن تشرك الفرق الأساسيين لأن الدوري تبقى على انطلاقه أكثر من 40 يوماً، فإذا أرحت الأساسيين فلن يكونوا جاهزين للدوري، وأعتقد أن فريق الإمارات يتعامل بالجدية اللازمة مع البطولة، وهو يفكر في الذهاب بعيداً فيها، خاصة مع وجود المدرب عيد باروت الذي حصل على اللقب من قبل مع الإمارات نفسه.

وأكد الدوخي أن فوز دبا الحصن والذيد والبطائح والإمارات يعتبر مؤشراً جيداً، وهو ما منح هذه الفرق بداية جيدة للموسم، وشدد الدوخي على أن الترشيحات بخصوص الصعود لدوري الخليج العربي لم تتغير وإن خسارة فرق الحمرية ودبا الفجيرة والعروبة لا تعني استبعادها من الترشيحات.



الحصن يضم مصطفى

أعلن دبا الحصن تعاقده مع المدافع العراقي محمد مصطفى للعب في صفوف الفريق الأول، وقُيِّد رسمياً أمس في فئة المقيمين.

يذكر أن الفريق الحصناوي استكمل مؤخراً تعاقداته مع المحترفين الأجانب بعدما ضم الثنائي البرازيلي رافائيل ومواطنه رودريغو.