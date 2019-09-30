هاميلتون يكبح جماح «فيراري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الأداء التصاعدي لفيراري، مهدياً مع زميله الفنلندي فالتيري بوتاس فريقهما مرسيدس ثنائية المركزين الأول والثاني، في جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ودخل الفريق الإيطالي السباق الذي أقيم على حلبة مدينة سوتشي، فائزاً في السباقات الثلاثة الأخيرة. وكان سائقه الشاب شارل لوكلير ابن إمارة موناكو، أول المنطلقين للمرة الرابعة على التوالي. لكن الثنائية التي كانت لصالح فيراري في بداية السباق، مع الألماني سيباستيان فيتل في الصدارة وخلفه فيتل، انقلبت بشكل كامل، فأنهى لوكلير السباق ثالثاً خلف ثنائي مرسيدس، بينما اضطر فيتل للانسحاب بسبب مشكلة في المحرك.

وما زاد الطين بلة للفريق الإيطالي، انسحاب فيتل، وهو هو ما أتاح عملياً لثنائي مرسيدس انتزاع مركزي المقدمة، بعد استغلال مرسيدس «سيارة أمان افتراضية» لإدخال سائقيه إلى الحظيرة لتبديل الإطارات، في ظل إبطاء الآخرين لسرعتهم بموجب الأنظمة المعمول بها في حالات مماثلة.

وتوجه البريطاني، متصدر الترتيب العام والمرشح لإحراز لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، إلى فريقه بعد نهاية السباق بالقول «يا له من أداء مذهل. شكراً للجميع. هذا تماماً ما كنا نحتاج إليه. عدم الاستسلام أبداً».

ورفع البريطاني الباحث عن لقبه السادس في بطولة العالم، رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 322 نقطة، بفارق 73 نقطة عن زميله بوتاس، مع تبقي خمس مراحل على نهاية البطولة.