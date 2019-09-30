«العين لأصحاب الهمم».. سوبر خماسيات الصم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق العين لأصحاب الهمم، بكأس السوبر لخماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي دبي لأصحاب الهمم الذي حل ثانياً في النهائي الذي أقيم أمس الأول بنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، بتنظيم لجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ونجح فريق العين لأصحاب الهمم في انتزاع الكأس بعد المباراة التي شهدت إثارة وقوة في أداء كلا الفريقين بعد أن تقدم العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس نادي الثقة لأصحاب الهمم، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وعبدالله حسن الفلاسي، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات وسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات الصالة المغطاة.

ووجه خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة التهنئة لفريق العين لأصحاب الهمم على الأداء الرائع في النهائي، إضافة إلى مستوى دبي لأصحاب الهمم ولجنة الصم بالاتحاد على التنظيم الرائع، مؤكداً أن إقامة هذا الكأس، سيسهم في تأهيل وإعداد منتخب ينافس خارجياً، ونحن متفائلون بالمستوى الذي شاهدناه، ولدينا أمل كبير في أن تتطور مستويات اللاعبين في النسخ المقبلة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على أصحاب الهمم فهم دائماً يرفعون علم الدولة في مختلف المحافل الخارجية.

من جهته ثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس نادي الثقة لأصحاب الهمم، النجاح الذي حققته البطولة، موجهاً التهنئة إلى نادي العين لأصحاب الهمم لفوزه باللقب، وقال إن الفريقين قدما مستوى يليق بنهائي الكأس واستمتع الحضور من جماهير بأجواء حماسية ورياضية رائعة.

وأكد أن الحدث جاء ناجحاً بكل المقاييس، لاسيما وأن المشهد الختامي كان أكثر من رائع، مشيراً إلى أن المستقبل، سيشهد مزيداً من التطور على صعيد مسابقات كرة القدم لفئة أصحاب الإعاقة السمعية.

وأشار إلى أن المستوى الذي ظهرت به الفرق المشاركة جاء معبراً عن الرغبة الكبيرة في بناء أجيال تخدم المنتخبات الوطنية، وأكد أن هناك مجموعة من العناصر المتميزة التي من شأنها أن تخدم المنتخب الوطني الأول، خصوصاً أن البطولة كشفت عن مواهب عدة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.

ومن جهته، هنأ ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم نادي العين لأصحاب الهمم ولجنة الإمارات لرياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، على الفوز والتنظيم الرائع للمباراة النهائية، مضيفاً: «بهذا المستوى سنحقق المزيد من الإنجازات وسنمتلك منتخباً مميزاً ينافس على الصدارة، ويحقق نتائج مميزة، وقال: «إقامة مثل هذا الكأس لتلك الفئة يسهم في تأهيل وإعداد منتخب ينافس خارجياً، ونحن متفائلون بالمستوى الذي شاهدناه، ولدينا أمل كبير في أن تتطور المستويات في النسخ القادمة».