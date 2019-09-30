شكرا لقرائتكم خبر عن أيندهوفن يزاحم أياكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أيندهوفن مطاردة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 4 -صفر على مضيفه زفوله في المرحلة الثامنة للمسابقة.
وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 20 نقطة في المركز الثاني،بفارق الأهداف خلف أياكس (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد زفوله عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).
وافتتح بابلو روزاريو التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 39، فيما أضاف زميلاه دونيايل مالين وريتسو دوان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و72.
وتكفل إيريك جوتيريز بتسجيل الهدف الرابع لأيندهوفن في الدقيقة 90.
كانت هذه تفاصيل خبر أيندهوفن يزاحم أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.