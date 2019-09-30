أيندهوفن يزاحم أياكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أيندهوفن مطاردة غريمه التقليدي أياكس أمستردام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 4 -صفر على مضيفه زفوله في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 20 نقطة في المركز الثاني،بفارق الأهداف خلف أياكس (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد زفوله عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وافتتح بابلو روزاريو التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 39، فيما أضاف زميلاه دونيايل مالين وريتسو دوان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و72.

وتكفل إيريك جوتيريز بتسجيل الهدف الرابع لأيندهوفن في الدقيقة 90.