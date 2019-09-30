«الفوعة للتمور» تجدد شراكتها مع «الزعيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العين وشركة الفوعة، إحدى الشركات التابعة لصناعات والمملوكة لإمارة أبوظبي، عن تجديد عقد الرعاية بين الطرفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور سعيد سيف راشد حمرعين المهيري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، ومسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وراشد عبدالله علي مدير الشؤون التجارية والاستثمار مدير استاد هزاع بن زايد، ومحمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.

وتبادل سعيد حمرعين المهيري ومسلم عبيد العامري الدروع التذكارية، على هامش المؤتمر، تأكيداً للعلاقة الوطيدة بين «الزعيم» وشركة الفوعة، كما حرص نجم فريق الكرة الأول بنادي العين مهند العنزي على تسجيل حضوره، لإهداء شركة الفوعة للتمور قميص نادي العين الجديد والذي حمل توقيعه.

واستهل المؤتمر سعيد حمرعين المهيري، بكلمة نقل خلالها للحضور تحيات، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، ونائبه وإخوانه الأعضاء، وأعلن تجديد الشراكة مع الفوعة، المستمرة منذ عام 2013.