عمر وعامر.. رفيقا درب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الثنائي عمر عبدالرحمن «عموري» وعامر عبدالرحمن رفيقا الدرب سوياً إلى صفوف الجزيرة خلال الموسم الحالي، وهما سبق لهما أن لعبا معاً في العين، وفي المنتخبات الوطنية، ليكونا أكثر لاعبين من الجيل الحالي ترافقاً في مسيرتهما.

ظل اللاعبان سوياً في صفوف العين الذي انتقل له عامر في 2016 قادماً من بني ياس، وكان عموري نشأ في بيت الزعيم، ونجح الثنائي في خلق تفاهم كبير فيما بينهما على أرض الميدان طوال الفترات الماضية خاصة بعد أن شاركا ضمن صفوف الأبيض وحققا العديد من الانجازات وأيضاً مع البنفسج كان آخرها التتويج بالثنائية.

وشاءت الأقدار أن يلتقي رفيقا الدرب مجدداً، وذلك في أعقاب انتقال عموري إلى الهلال السعودي في الموسم الماضي، وبقاء عامر ضمن صفوف العين، ليتعاقد نادي الجزيرة معهما ويعلن عن الصفقتين في آن واحد، لتكون أقوى الصفقات على الإطلاق خلال فترة الانتقالات الصيفية. الطموحات كبيرة والأهداف واضحة بالنسبة للثنائي بعد انتقالهما إلى صفوف الجزيرة والتي تتلخص في إعادة فريقهما إلى منصات التتويج والظفر بلقب الدوري، إضافة إلى المنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي.