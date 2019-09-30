خورفكان والبطائح في نهائي كأس الاتحاد على ملعب مليحة الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

يسدل الستار على النسخة ال11 من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بمواجهة مسك الختام التي ستجمع بين فريقي ناديي البطائح وخورفكان في السابعة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي مليحة، وكان البطائح قد تأهل على حساب الظفرة حامل اللقب بعد الفوز عليه 3-1 في نصف النهائي وتأهل خورفكان على حساب وصيف بطل النسخة السابقة شباب الأهلي بعد الفوز عليه 4-2.

وتعتبر هذه المرة الأولى في مسيرة نادي البطائح التي يصعد فيها الفريق للمنافسة على إحدى البطولات في مباراة نهائية، بينما سبق لفريق نادي خورفكان الصعود إلى منصات التتويج وحصل على ألقاب عديدة، من بينها كأس الاتحاد.

يقود خورفكان مدربه الوطني أنور محمد، ومساعده محمد سعيد، وتشهد تشكيلة خورفكان عودة الثنائي هيثم الشاعر والمقيم المصري شادي قنديل اللذين لم يشاركا في نصف النهائي بداعي الإيقاف، ومن أبرز نجوم الفريق خالد الشوكة، وعمر علي سعيد، وسعود خالد، ومحمد بيرومي، وحارس المرمى أحمد الشحي وعبدالله عبيد وعبدالله النقبي ومحمد أحمد داد الله وخالد مسعود وأحمد الحمادي.

ويقود البطائح المدرب عدنان الهولي، ومساعده خالد حمداوي، وتضم التشكيلة كلاً من معاذ شامس، وصبري جميل، وبدر إبراهيم، ومنصور جميل، وهلال الجابري، وعمر بالحاج، وأحمد عبدالله الصالح، وسعود خلفان. ونوفل الطائي وبرونو لوسيانو، ويفقد الفريق جهود نجمه محمد بداعي الإيقاف.

وخسر منتخب الإمارات لكرة الصالات مباراته الودية الدولية الثالثة على يد ضيفه منتخب قرغيزستان 2-صفر ضمن تحضيرات الأبيض للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها البحرين منتصف أكتوبر القادم.