فيفياني الضحية الأولى.. وزاناردي الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت فرق دوري الخليج العربي أنها «جاهزة» لتشغيل مقصلة الإقالة بحق المدربين عندما تسوء النتائج، ليكون المدرب هو الضحية الأبرز.

وسارع اتحاد كلباء إلى وضع الإيطالي فيفياني تحت مقصلة الإقالة، عقب الخسارة التي مني بها «النمور» أمام الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وما كان همساً قبل الجولة، تحول إلى واقع، بعدما أعلنت إدارة النادي إطاحة المدرب الإيطالي من على رأس الجهاز الفني بعد جولتين من بداية المسابقة.

واللافت في رحلة المدرب الثانية مع «النمور»، أنها جاءت في الجولة الثانية وهي نفس الجولة التي كان قد بدأ بها رحلته مع الفريق الموسم الماضي، حين عين مدرباً للفريق خلفاً للبرازيلي فييرا عقب الخسارة القاسية التي مني بها أمام الوحدة.



إقالة مبررة



وأسهمت النتائج السلبية التي عانى منها الفريق في أول جولتين حين مني بالخسارة مرتين أمام كل من العين 3-2 والشارقة 3-1 في إقالة المدرب، خاصة بعدما وصل إلى 15 مباراة على التوالي في المسابقة دون تحقيق أي فوز.

وكان اتحاد كلباء قد حقق فوزه الأخير في المسابقة في 14 ديسمبر/‏كانون الأول العام الماضي، حين تغلب على الوصل 3-1 في الجولة 13.

واكتفى المدرب طوال رحلته مع «النمور» بتحقيق 5 انتصارات، في 27 مباراة قاد بها الفريق، منها 25 في الموسم الماضي، ومباراتان في الموسم الحالي.

وتراجعت نتائج كلباء بشكل واضح، حيث لم يحصد الفريق سوى 7 نقاط في آخر 15 مباراة (13 مباراة منها الموسم الماضي، ومباراتان في الموسم الحالي).



خسارة مؤلمة



لم يعمر المدرب البرازيلي كايو زاناردي مدرباً لفريق النصر سوى مباراتين فقط، بعدما تمت إقالته عقب الخسارة المؤلمة التي مني بها أمام عجمان.

وكان زاناردي قد تولى تدريب «العميد» بشكل مؤقت منتصف الموسم الماضي، بدلاً من الصربي يوفانوفيتش، قبل أن يترك المهمة المؤقتة للإسباني خوسيه بينات الذي لم يفلح في تذوق حلاوة النصر، ليسترد كايو زاناردي موقعه كمدرب للفريق الأول.

واسهمت النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الأخيرة في تثبيت موقعه كمدير فني، إلا أن مهمته توقفت في محطة المرحلة الثانية بعد الخسارة أمام عجمان، ليكتفي الفريق بالحصول على نقطة واحدة من جولتين.

ولعب النصر تحت إشراف زاناردي في الفترات الثلاث، 12 مباراة في الدوري فاز في 7 منها مقابل التعادل مرتين بينما عرف مرارة الهزيمة 3 مرات.

أما على مستوى البطولات كافة، فقد لعب النصر مع زاناردي 18 مباراة حقق الفوز في 9 منها بمعدل 50% نسبة نجاح.

وهناك مدرب ثالث تحت دائرة الضوء هو الهولندي ستيفن ستريبل مدرب الجزيرة الذي يعاني الفريق فنياً تحت قيادته رغم ضمه أكبر عدد من النجوم، وهو من المعرضين للإقالة، لكن تتنظر الفريق مباراة هامة الخميس أمام شباب الأهلي، وهي ستكون حاسمة في معرفة مصير المدرب.

يذكر أن الهولندي كايزر مدرب الجزيرة السابق هو المطلوب رقم 1 حالياً في دورينا، حيث كان تحت أنظار نادي الجزيرة وكذلك النصر.

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حصاد زاناردي في الدوري



لعب: 12 مباراة.

فاز: 7 مباريات.

تعادل: مباراتين.

خسر: 3 مباريات.

سجل: 23 هدفاً.

سُجل عليه: 16 هدفاً.

الشباك النظيفة: 3 مرات.



حصاد فيفياني في الدوري



لعب: 27 مباراة.

فاز: 5 مباريات.

تعادل: 10 مباريات.

خسر: 12 هدفاً.

سجل: 42 هدفاً.

عليه: 51 هدفاً.

النقاط: (25 نقطة من 81 نقطة).



حصاد زاناردي في كل البطولات



لعب: 18 مباراة.

فاز: 9 مباريات.

تعادل: 4 مباريات.

خسر: 5 مباريات.

سجل: 29 هدفاً.

سجل عليه: 21 هدفاً.

الشباك النظيفة: 6 مرات.