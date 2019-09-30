شكرا لقرائتكم خبر عن طلال بن بدر يشيد بتميز الاتحاد العربي للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الأمير طلال بن بدر رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية بجهد وتميز الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ومساهمته في الاعتراف الدولي بكافة البطولات العربية التي ينظمها الاتحاد في مختلف الفئات العمرية، واعتبر الأمير طلال بن بدر أن إنجازات الدراجات العربية خلال السنوات الأخيرة، جاءت بفضل الجهود المبذولة للقائمين على شؤون الاتحاد العربي ومكانته على الساحة الدولية واقتناع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي بقيمة الدراجة العربية.

من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اعتزازه وتقديره لدعم الأمير طلال بن بدر ومساندته لمسيرة الاتحاد العربي للدراجات، واعداً بتحقيق مزيد من المكاسب التي تصب في مصلحة الرياضة العربية بصفة عامة ولعبة الدراجات بصفة خاصة.

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