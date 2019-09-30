متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1- شهدت الجولة الثانية تسجيل هدفين عكسيين؛ هز ياسر سالم مدافع الفجيرة شباك فريقه بطريق الخطأ أمام شباب الأهلي، وسجل محمد العطاس هدفًا عكسيًا في الوقت القاتل في شباك فريقه الجزيرة أمام الوحدة.

2- حصل بني ياس على 4 بطاقات صفراوات في مباراته أمام الظفرة، وهو أكبر عدد من البطاقات يحصل عليه فريق خلال الجولة. ووصل إجمالي البطاقات التي حصل عليها السماوي حتى الآن إلى 6 إنذارات.

3- يعد عبد الله التميمي حارس الفجيرة أكثر حارس استقبلت شباكه أهدافًا. وتلقى التميمي 5 أهداف أمام شباب الأهلي بعد أن حافظ على نظافة شباكه في مباراة الوحدة في الجولة الماضية. والتميمي أيضًا هو صاحب أكبر عدد من التصديات هذا الموسم برصيد 9 تصديات.

في حين أشرك اتحاد كلباء الذي تلقت شباكه 6 أهداف في الجولتين الماضيتين حارسين؛ جمال علي ويوسف عبد الله.