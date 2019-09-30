كليتشكو يتحدث في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر بطل العالم السابق في وزن الثقيل، الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو، قائمة المتحدثين في النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الفترة 14-15 أكتوبر المقبل في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويتحدث كليتشكو خلال اليوم الأول من المؤتمر في الجلسة التي تضم عدداً من نجوم الرياضة العالمية التي سيتم الإعلان عن أسمائها خلال الأيام المقبلة.

ويعد الأوكراني فلاديمير كليتشو ذو ال43 عاماً من أفضل الملاكمين في فئة الوزن الثقيل، ولا يزال يحتفظ بنجوميته الطاغية وحضوره الكبير رغم اعتزاله الملاكمة بفضل مسيرة الاحترافية الحافلة بالعديد من الألقاب والإنجازات التي استمرت لمدة 21 عاماً تقريباً وسيرته المميزة، حيث خاض خلال مسيرته 69 مباراة، فاز في 64 منها من بينها 54 فوزاً بالضربة القاضية، ومن بينها 29 مباراة على لقب بطل العالم، ولم يهزم سوى في خمس مباريات، وهو رقم لم يصل إليه أي ملاكم حتى الآن.

وفاز فلاديمير بألقاب بطولة رابطة الملاكمة العالمية، وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة وبطولة منظمة الملاكمة العالمية، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتوج لأول مرة بطلًا للعالم في الملاكمة الوزن الثقيل عام 2000 واحتفظ باللقب حتى عام 2003، واستعاد اللقب مرة أخرى عام 2006 ليحتفظ به تسع سنوات متواصلة إلى أن خسر مباراته بالنقاط أمام تايسون فوراي عام 2015، واعتزل كليتشو اللعب عام 2017 لينهي هيمنته على ملاكمة الوزن الثقيل كواحد من أفضل الملاكمين في التاريخ.

ويؤكد مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الدور الريادي لدولة الإمارات بالمنطقة في تعزيز وتشجيع الذكاء الاصطناعي الرياضي، حيث يشهد المؤتمر أكبر تجمع للمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي الرياضي وتقنية التعلم الآلي ومن بينهم رؤساء الاتحادات الرياضية، المستثمرون الرئيسيون في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مسؤولون عن إدارة الصناعة الرياضية ومساهمون في هذا المجال، وأفضل العقول والخبراء في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لصناعة الرياضة.

كما يشارك عدد كبير من صناع القرار في الرياضة العالمية ومستثمرون في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرياضي ووزراء الذكاء الاصطناعي حول العالم ونجوم رياضيون دوليون ومفكرون أكاديميون، حيث يعمل الجميع على تنمية قدرات الجيل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل للعمل الرياضي.

ويدعو مجلس دبي الرياضي الراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر وزيارة أجنحة المعرض إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE حيث تم وضع باقة من الاختيارات التي تناسب الراغبين في الحضور من داخل وخارج الدولة، ويحظى الحدث باهتمام قطاعات كبيرة من الشركات والمختصين في الذكاء الاصطناعي والرياضة، وكذلك أساتذة الجامعات من مختلف دول العالم، ومن المتوقع حضور المئات من المختصين والعارضين والأكاديميين للاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر والمعرض لعرض أحدث وأنجح التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته الرياضية وطرق التدريب الحديثة وتحليل أداء الرياضيين، وغيرها.