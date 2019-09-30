نابولي يعكّر فرحة بالوتيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عكّر نابولي وصيف الموسم الماضي، على المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي هدفه الأول مع فريقه الجديد بريشيا، وذلك بفوزه على الأخير 2-1 على ملعب «سان باولو» في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حارماً مهاجم الأخير ماريو بالوتيلي من الاحتفاء بهدفه الأول مع فريقه الجديد.

وتمكن فريق المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي على ملعبه سان باولو، من تجاوز ضيفه العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، بفضل هدفي البلجيكي درايس مرتنز واليوناني كوستاس مانولاس، مقابل هدف وحيد من المهاجم الإيطالي المشاغب، علماً أن المباراة شهدت إلغاء هدفين (وزعا بالتساوي على الفريقين) بعد تدخل تقنية الفيديو «في ايه آر».

وبقي نابولي رابعاً بفارق ست نقاط عن المتصدر إنتر، وبفارق نقطة ونقطتين توالياً أمام قطبي العاصمة روما ولاتسيو اللذين خرجا منتصرين أمس، على ليتشي 1-صفر، وجنوى 4-صفر على التوالي.