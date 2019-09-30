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الموجز
أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بيانا رسميا الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.
و قال الاتحاد الأفريقي في الخطاب الذي أصدره اليوم الأحد بتوقيع من السكرتير العام للاتحاد الأفريقي معاذ حجي: "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينراسيون فوت يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.
وتابع بيان الاتحاد الأفريقي: "جهات كاف المعنية وممثليه يقومون حالياً بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."
وكان فريق جينيراسيون فوت قد انسحب من لقاء العودة أمام الزمالك بعدما رفض التعديل الذي أصدره الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة الماضية بتأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها إلى برج العرب لأسباب أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «بعدما أدرك أن هناك مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة » ... خطابا رسميا للكاف يؤجل تأهل الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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