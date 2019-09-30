بوفون يتجاوز مالديني كأكثر اللاعبين الإيطاليين مشاركة في المباريات









اسماء السيد - حقق الايطالي المخضرم جان لويجي بوفون حارس نادي يوفنتوس إنجازاً فردياً جديداً بعد مشاركته أساسياً امام سبال في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي ، ليصبح اكثر لاعب إيطالي مشاركة في مختلف الاستحقاقات ، متجاوزاً بذلك مواطنه باولو مالديني مدافع نادي أي سي ميلان الإيطالي .

وكان بوفون قد تمكن من معادلة رقم مالديني في مباراة هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة قبل ان يتجاوزه في مباراة سبال.

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وبحسب موقع " بي سوكر"، فإن رصيد بوفون بلغ 903 مباريات ، خاضها مع أندية يوفنتوس و بارما الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي ، بينما لعب مالديني 902 مباراة مع نادي أي سي ميلان فقط.

هذا ويطمح بوفون إلى كسر رقم مالديني ، وتحقيق إنجاز شخصي في تاريخ الدوري الإيطالي كأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة ، حيث اصبح يحتاج إلى خمس مباريات فقط لمعادلة رقم مالديني وست مباريات لتجاوزه ، حيث خاض مالديني 647 مباراة، بينما شارك بوفون في 642 مباراة حتى الآن.

يشار الى أن بوفون قد استفاد من لجوء ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس إلى تدوير مركز الحراسة مع البولندي فويتشيك تشيزني ليستعيد حضوره في تشكيلة الفريق الأساسية رغم تجاوزه 41 عاماً من عمره ، معززاً بذلك رصيده من المباريات في تاريخ النادي وتاريخ مختلف المسابقات الرسمية.