من يحقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي يتوج بـ"الكالتشيو"









اسماء السيد - تجد جماهير نادي إنتر ميلان في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي دعماً معنوياً قوياً يعزز من فرصة الفريق في التتويج بلقب "الكالتشيو" للمرة الأولى منذ عام 2010 .

واستناداً إلى تاريخ الدوري الإيطالي، فإن اغلبية الفرق التي نجحت في تحقيق خمسة انتصارات على التوالي مع إنطلاقة الموسم الرياضي ، قد حافظت على صدارتها لجدول الترتيب حتى نهاية البطولة لتتوج باللقب.

ووفقا لتقرير "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ، فإنه من اصل 21 موسماً ، نجح 12 نادياً في التتويج باللقب بعدما حقق الانتصار في الجولات الخمس الأولى ، بينما فشلت تسعة أندية في إحراز اللقب بعدما تراجعت نتائجها بعد الجولة الخامسة .

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هذا وسبق للإنتر ان دشن موسمه بتحقيقه العلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات ، إلا انه اخفق في التتويج باللقب ، حيث حدث ذلك في المرة الأولى خلال موسم (1966-1967) عندما اكتفى بالمركز الثاني ، فيما حدث للمرة الثانية في موسم (2015-2016) عندما حل رابعاً.

وكان الإنتر هذا الموسم قد حقق العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي ، وذلك بعدما حقق ستة انتصارات في الجولات الست الأولى تحت إشراف مدربه الجديد انطونيو كونتي ، وجاء هذا التفوق على حساب أندية ليتشي و كاليري و اودينيزي و ميلان و لاتسيو و سامبدوريا ليتصدر جدول الترتيب العام بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.

الجدير ذكره بأن إبرام إدارة إنتر ميلان لعدد من التعاقدات خلال الانتقالات الصيفية الماضية ، وتركيز إدارة يوفنتوس على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ، سوف يساهمان من حظوظ "النيراتزوري" في انهاء هيمنة "السيدة العجوز "على لقب الدوري المحلي الذي يحتكره منذ موسم (2011-2012).