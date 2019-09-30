عودة مظفرة لفرايز-برايس الملكة المطلقة لسباق 100 م









اسماء السيد - باتت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس الملكة المطلقة لسباق 100 م، بعد ان حققت عودة مظفرة باحرازها ذهبية بطولة العالم لالعاب القوى، مسجلة 10.71 ثانية (افضل رقم هذا العام) الاحد في الدوحة.

وكانت فرايزر-برايس تخوض البطولة الكبرى الأولى لها منذ أولمبياد ريو 2016، وذلك بسبب وضعها طفلها زيون خلال بطولة العالم الاخيرة في لندن عام 2017.

جاءت ثانية البريطانية الصاعدة دينا آشر-سميث مسجلة 10.83 ثانية، فيما حلت ثالثة العاجية ماري جوزيه تا لو بـ 10.90 ثانية.

وكانت تا لو تمني النفس باحراز اول ذهبية لها في بطولة العالم بعد اكتفائها بالفضية في سباقي السرعة في لندن قبل سنتين.

واللقب هو الرابع لفرايرز برايس في بطولة العالم بعد اعوام 2009 و2013 و2015، كما يتضمن سجلها الفوز بالذهبيتين الاولمبيتين في دورتي بكين عام 2008 ولندن 2012.

وتسعى فرايزر-برايس الى ان تصبح اول عداءة تحقق ثنائية سباقي السرعة 100 و200 م مرتين خلال مسيرتها، بعد ان حققت هذا الانجاز في موسكو عام 2013.

اما الجامايكية ايلين طومسون بطلة سباقي السرعة 100 م و200م في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو، فحلت رابعة وفشلت في حصد باكورة القابها العالمية في فئة الفردي، بعدما كانت ضمن منتخب جامايكا للتتابع 4 مرات 100 المتوج بذهبية بطولة العالم 2015 في العاصمة الصينية بكين.

والخسارة التي تعرضت لها طومسون في الدوحة هي الثانية فقط لها هذا العام بعد التي منيت بها في لقاء شنغهاي الماسي مطلع الموسم.

-فوز في الرمق الاخير-

واحرزت الروسية أنجيليكا سيدوروفا التي تشارك تحت علم محايد لايقاف اتحاد بلادها بسبب فضيحة منشطات، ذهبية مسابقة القفز بالزانة.

وارتفعت سيدوروفا على علو 4.95 م متفوقة على الاميركية ساندي موريس التي اكتفت بالمركز الثاني مرة جديدة، بعد دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016 وبطولة العالم الاخيرة في لندن قبل عامين، وقد سجلت 4.90 م.

وكانت موريس متفوقة حتى المحاولة الاخيرة لكن سيدوروفا نجحت في آخر محاولة لها بالوصول الى ارتفاع 4.95 م وحسمت الامور في صالحها.

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اما البطلة الاولمبية وحاملة اللقب اليونانية كاترينا ستيفانيدي، فحلت ثالثة بفارق المحاولات عن موريس.

ومنيت اليونانية بأول خسارة لها في الهواء الطلق منذ عام 2015.

-أسطورة أليسون مستمرة وبرونزية للبحرين-

ورفعت العداءة الاسطورة أليسون فيليكس رصيدها من الميداليات الذهبية الى 12 في بطولات العالم لالعاب القوى بعد قيادتها منتخب الولايات المتحدة الى المركز الاول في سباق التتابع 4 مرات 400 م مختلط الذي يقام للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم.

ويتضمن سجل فيليكس، الرياضية الاكثر تتويجا في تاريخ هذه الالعاب، 3 ميداليات فضية واثنتين من البرونز ايضا في بطولة العالم.

وعادت فيليكس الى المضمار في هذا السباق تحديدا بعد ان وضعت مولودا وقد نجحت بمعاونة زملائها ويلبرت لندن، كورتني اوكولو ومايكل شيري، في تحقيق المركز الاول (3.09.34 دقيقة) امام جامايكا (3.11،78 دقيقة) والبحرين (3.11،82 د).

وهي ثاني ميدالية للبحرين في هذه البطولة بعد فضية عداءة الماراتون لروز شيلومو في اليوم الافتتاحي.

-لقب رابع لتايلور-

وكما كان متوقعا، كانت المنافسة محتدمة بين الاميركيين كريستيان تايلور وويل كلاي في مسابقة الوثب الثلاثي، ونجح الاول في حسم الامور لصالحه محرزا لقبه الرابع في بطولة العالم.

ولم تسر الامور بشكل جيد بالنسبة الى تايلور الذي اخفق في محاولتيه الاولين وكاد يخرج من المسابقة، قبل ان ينقذ الموقف في محاولته الثالثة، مسجلا 17.42 مترا ثم يختتم محاولاته برقمه الفائز 17.92 م.

وبالاضافة الى القابه الاربعة، توج تايلور بالذهبية الاولمبية عامي 2012 و2016.

اما كلاي فسجل (17.74 م)، في حين نال البرونزية هوغ فابريس زانغو من بوركينا فاسو (17.66 م)، مانحا بلاده اول ميدالية لها على الاطلاق في بطولة العالم.