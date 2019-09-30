الذهبية الـ 12 للاميركية فيليكس المتوجة مع المنتخب المختلط









اسماء السيد - رفعت العداءة الاسطورة أليسون فيليكس رصيدها من الميداليات الذهبية الى 12 في بطولات العالم لالعاب القوى بعد قيادتها منتخب بلادها الى المركز الاول في سباق التتابع 4 مرات 400 م مختلط الذي يقام للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم، الاحد في الدوحة.

ويتضمن سجل فيليكس الرياضية الاكثر تتويجا في تاريخ هذه الالعاب، 3 ميداليات فضية واثنتين من البرونز ايضا في بطولة العالم.

وعادت فيليكس الى المضمار في هذا السباق تحديدا بعد ان وضعت مولودا وقد نجحت بمعاونة زملائها ويلبرت لندن، كورتني اوكولو ومايكل شيري في تحقيق المركز الاول مسجلين (3.09.34 دقيقة) امام جامايكا (3.11،78 دقيقة) والبحرين (3.11،82 د).

وهي ثاني ميدالية للبحرين في هذه البطولة بعد فضية عداءة الماراتون لروز شيلومو في اليوم الافتتاحي.