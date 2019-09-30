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الروسية سيدوروفا تحرز ذهبية القفز بالزانة في مونديال القوى

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اسماء السيد - احرزت الروسية أنجيليكا سيدوروفا التي تشارك تحت علم محايد لايقاف اتحاد بلادها بسبب فضيحة منشطات، ذهبية مسابقة القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاحد في الدوحة.

وارتفعت سيدوروفا على علو 4.95 م متفوقة على الاميركية ساندي موريس التي اكتفت بالمركز الثاني مرة جديدة، بعد دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016 وبطولة العالم الاخيرة في لندن قبل عامين، وقد سجلت 4.90 م.

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وكانت موريس متفوقة حتى المحاولة الاخيرة لكن سيدوروفا نجحت في آخر محاولة لها بالوصول الى ارتفاع 4.95 م وحسم الامور في صالحها. 

اما البطلة الاولمبية وحاملة اللقب اليونانية كاترينا ستيفانيدي، فحلت ثالثة بفارق المحاولات عن موريس.

ومنيت اليونانية بأول خسارة لها في الهواء الطلق منذ عام 2015.

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