تصريحات الأحد| كواليس مكالمة بركات وفضل مع صلاح..والكاف يعلق على أزمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 29 سبتمبر 2019.

مرتضى منصور عن أحداث برج العرب: ما حدث "إهانة" للكاف

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما حدث من جانب مسؤولي نادي جينيراسيون فوت السنغالي بعد الغياب عن لقاء الفريقين في برج العرب، بالإهانة للاتحاد الأفريقي.

اتحاد الكرة: سنرد على قرار كاف الإثنين

أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة "الجبلاية" سيرد على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة "القدم" بشأن مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، غدًا الإثنين.

بيان رسمي.. الكاف: نتابع موقف مباراة الزمالك وسنعقب في الوقت المناسب

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يرد على أزمة الزمالك وخطاب الكاف "الافتراضي"

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لم يتم التأكد بعد من صحة الخطاب المنسوب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمرسل للاتحاد المصري بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

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مرتضى منصور: رئيس جينيراسيون "حد لعب في دماغه".. وعقوبات كبيرة تنتظره

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه يعد فائزًا في المباراة التي كان من المفترض أن تجمعه مع جينيراسيون فوت السنغالي.

أول رد من الزمالك على خطاب الكاف بتعليق نتيجة مباراة جينيراسيون

علق نادي الزمالك على خطاب الكاف المرسل بدراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد علم الكاف بإقامة 3 مباريات بالدوري في القاهرة خلال الفترة من 26 لـ28 سبتمبر الجاري.

الخليج 365 يكشف كواليس مكالمة بركات وفضل مع صلاح

تواصل محمد بركات مدير المنتخب، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب، لدعمه بعد أزمة التصويت بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إيهاب جلال يعلق لمصراوي على سبب عدم إتمام اتفاقه لتدريب المنتخب

أكد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، أنه اعتذر عن عدم تدريب المنتخب الوطني لأسباب فنية وليست مادية.

مصدر يوضح: 8 إداريين غادروا.. ولاعبو جينيراسيون مازالوا في القاهرة

غادر 8 إداريين من فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، والذي من المقرر أن يخوض مباراة الإياب بدور الـ32 أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا.مطار القاهرة الدولي منذ قليل.