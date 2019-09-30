مرتضى منصور عن أحداث برج العرب: ما حدث "إهانة" للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما حدث من جانب مسؤولي نادي جينيراسيون فوت السنغالي بعد الغياب عن لقاء الفريقين في برج العرب، بالإهانة للاتحاد الأفريقي.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن نادي الزمالك يحترم اللوائح والقوانين، وهو ما دفعه للتواجد في برج العرب مساء الأحد، لخوض اللقاء.

وقال رئيس الزمالك: "ما حدث في استاد برج العرب يعد إهانة للاتحاد الإفريقي، فريقنا ليس طرفًا في الأزمة من الأساس".

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وأكمل: "الاتحاد الأفريقي لو طلب من الزمالك الذهاب إلى برج العرب بتوكتوك لفعلناها، لأننا نحترم اللوائح والقوانين ".

واختتم: "كنا نقبل الأيادي من أجل اللعب في استاد القاهرة من قبل، ولم نطلب نقل اللقاء إلى برج العرب".

وغاب فريق جينيراسيون فوت عن التواجد في برج العرب لخوض لقاء الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعد إصراره على اللعب في بتروسبورت مساء السبت.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي أصدر بيانًا رسميًا أوضح خلاله أنه يتابع موقف المباراة في الفترة الحالية، مع وجود النية لإصدار قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة.