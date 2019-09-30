النشرة الرياضية.. انسحاب بطل السنغال أمام الزمالك.. والأهلي يعاقب صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 29 سبتمبر.

اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الزمالك أمام المقاصة والأهلي ضد الانتاج

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن جمال الغندور اسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز.

اتحاد الكرة يرد على أزمة الزمالك وخطاب الكاف "الافتراضي"

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لم يتم التأكد بعد من صحة الخطاب المنسوب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمرسل للاتحاد المصري بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يخوض مرانًا في برج العرب بعد إلغاء مباراة جينيراسيون

قرر الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، خوض الفريق تدريب على ملعب برح العرب بعد إعلان الحكم لإلغاء مباراة الفريق الابيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

مفاجأة.. مستند من الكاف يعلق نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون بسبب إقامة 3 مباريات بالدوري

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أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا اليوم الأحد بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ونقلها من القاهرة إلى الإسكندرية، رغم خوض مباريات محلية بالعاصمة المصرية.

رسميًا.. انسحاب بطل السنغال.. وتأهل الزمالك لمجموعات أفريقيا

انسحب فريق جينيراسيون فوت السنغالي من مواجهة فريق الزمالك في المباراة التي كانت من المقرر أن تقام على ملعب "برج العرب" في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يعاقب صالح جمعة

فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، غرامة مالية على لاعب الفريق صالح جمعة بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة فريقه أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

بالفيديو.. المصري يبلغ دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية

كرر المصري البورسعيدي فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد، في إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية (2019-2020).

بيراميدز يُقصي شباب بلوزداد من الكونفدرالية ويتأهل للدور الثاني

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز خارج أرضه على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد، في إطار إياب دور الـ32 الأول من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.