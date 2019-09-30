محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن جمال الغندور اسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز.
وقررت لجنة الحكام اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي للحكم محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل، ومحمد سلامة ميدو حكما رابعًا.
ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري.
ويدير مباراة الزمالك أمام المقاصة تحكيميًا محمد عادل ويعاونه محمود ابو الرجال ومحمد محمود لطفى، وعبد العزيز السيدحكما رابعًا.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره مصر المقاصة، مساء الخميس المقبل، ي إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الزمالك أمام المقاصة والأهلي ضد الانتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.