اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الزمالك أمام المقاصة والأهلي ضد الانتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن جمال الغندور اسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز.

وقررت لجنة الحكام اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي للحكم محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل، ومحمد سلامة ميدو حكما رابعًا.

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ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري.

ويدير مباراة الزمالك أمام المقاصة تحكيميًا محمد عادل ويعاونه محمود ابو الرجال ومحمد محمود لطفى، وعبد العزيز السيدحكما رابعًا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره مصر المقاصة، مساء الخميس المقبل، ي إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.