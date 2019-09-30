بيان رسمي.. الكاف: نتابع موقف مباراة الزمالك وسنعقب في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف في بيانه: "يراقب كاف عن قرب الموقف بخصوص مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال)، والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع."

وتابع البيان: "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حالياً بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."

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وكان جينيراسيون رفض خوض المباراة بعد تأجيلها 24 ساعة، ونقلها لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت، وذلك بسبب الظروف الأمنية.

ونزل لاعبو الزمالك أرض ملعب برج العرب، قبل أن يعلن الحكم احتساب النتيجة (3-0) بعد مرور 20 دقيقة دون نزول الفريق الضيف، لانسحاب الفريق الضيف.

وكان جينيراسيون استطاع الفوز ذهابا بهدفين لهدف واحد.